Der Friedhof an der Kirche zu Niederkleveez zeigt deutliche „Leerstände“ auf. Diese Flächen bringen kein Geld ein. Aber trotzdem muss der Friedhof bewirtschaftet werden. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Teure Ruhestätten im Kreis Plön Gemeinden sollen sich an den Defiziten auf Friedhöfen beteiligen Von Michael Kuhr | 13.02.2023, 15:06 Uhr

Die Friedhöfe der Kirchengemeinden im Land geraten immer mehr in die roten Zahlen. Der Kirchenkreis Plön fordert die politischen Gemeinden auf, sich an den Defiziten ihrer Friedhöfe zu beteiligen. Wer am Ende für die Rechnung zahlen wird.