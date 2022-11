Die behördlich verordnete Unterbringung von Hunden im Tierheim kostet Geld: die Gemeinde Bösdorf zahlt dafür 25 Euro pro Hund und Übernachtung – bis jetzt 6500 Euro.... Foto: www.imago-images.de up-down up-down Fünf Hunde im Tierheim untergebracht Gemeinde Bösdorf zahlte schon 6500 Euro für die „Hunde-Pension“ Von Michael Kuhr | 04.11.2022, 15:34 Uhr

Einer Frau in Sandkaten in der Gemeinde Bösdorf wurden fünf ihrer sechs große Hunde vom Ordnungsamt der Stadt Plön weggenommen. Jetzt muss die Gemeinde Bösdorf pro Hund 25 Euro am Tag für die Unterbringung ans Tierheim in Kossau zahlen.