Unterhalb des Schlosses Plön Führung durch die Wildkräuter mit Imbiss in Alter Schlossgärtnerei Von Michael Kuhr | 07.06.2022, 20:36 Uhr

In der Reihe des Naturgenussfestivals der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein bietet die Schlossgärtnerei Plön das Kennenlernen verschiedener essbarer Kräuter aus dem Schlossgarten in Plön an.