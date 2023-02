Die Bösdorfer Gemeindevertretung tagt im Feuerwehrhaus Kleinmeinsdorf. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Gemeinde soll zuzahlen Friedhof in Niederkleveez mit Fehlbetrag von knapp 26.000 Euro Von Michael Kuhr | 20.02.2023, 06:30 Uhr

Die Kirchengemeinde Plön will die politische Gemeinde Bösdorf am Defizit auf dem Friedhof in Niederkleveez beteiligen. Das Geld steht ihr rechtlich sogar zu. Jetzt liegen Zahlen auf dem Tisch – aber der Gemeinde reicht das nicht.