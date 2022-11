Das neue Feuerwehrhaus – hier mit Gemeindewehrführer Björn Lüth – steht bei einem „Black out“ in der Gemeinde Bösdorf im Mittelpunkt. Durch die unabhängige Holzschnitzelheizung ist schon mal Wärme garantiert. Archivfoto: Michael Kuhr up-down up-down Feuerwehr und THW ins Boot holen Die Gemeinde Bösdorf rüstet sich für den flächendeckenden „Black out“ Von Michael Kuhr | 04.11.2022, 15:12 Uhr

Was passiert, wenn in der Gemeinde Bösdorf plötzlich der Strom flächendeckend ausfällt? Was passiert mit dem Abwasser? Wo können sich Menschen im Winter aufwärmen? Diese Fragen beschäftigten die Bösdorfer Gemeindevertretung. Eine erste Lösung wurde auf den Weg gebracht.