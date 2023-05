Vertragsunterzeichnung für eine kongeniale Kooperation: (von links) Steffen Biernacki, Dieter Biernacki, Schulleiter Wilfried John sowie die beiden Pädagogen Stefan Kuberski und Jörn Hinrichsen. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Schulkooperation in Plön geschlossen Firma Schwalbe aus Preetz geht in Plön ins Rennen um Nachwuchs Von Michael Kuhr | 10.05.2023, 15:48 Uhr

Bei der Werbung um Nachwuchs ist in Unternehmen Kreativität gefragt. Die Firma Schwalbe aus Preetz ist anderen einige Schritte voraus. Sie hat Mittwoch in Plön eine Kooperation mit der Schule am Schiffsthal geschlossen. Was das für Betrieb, Schule und Schüler bedeutet.