Die Freiwillige Feuerwehr Plön zeigt am Samstag auf dem Plöner Marktplatz ihre Einsatzbereitschaft mit modernstem Gerät an einem Auto. FOTO: IMAGO/Fotostand / Gelhot (Symbolfoto)
Modernstes Gerät am echten Auto Feuerwehr Plön übt den Ernstfall am Samstag auf dem Marktplatz Von Michael Kuhr | 03.08.2022, 06:39 Uhr

Auch die Freiwillige Feuerwehr muss mehr die Öffentlichkeit suchen. In Plön wird am kommenden Samstag (6. August) im Rahmen einer Fortbildung eine Übung auf dem Plöner Marktplatz für Interessierte angeboten. Modernstes Gerät wird an einem echten Auto eingesetzt.