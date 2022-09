Durch einen Fehler in einem unterirdischen Hauptkabel sind in Eutin und Umgebung viele Telekom-Anschlüsse lahm gelegt. Das betrifft auch das Internet und die Telekom-Sparte Magenta-TV. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Fehler liegt unterhalb der Weidestraße Viele Telekom-Kunden in Eutin seit drei Wochen ohne Anschluss Von Michael Kuhr | 21.09.2022, 16:08 Uhr

Bei vielen Telekom-Kunden in Eutin und Umgebung stehen schon seit jetzt fast drei Wochen Telefon, Internet und Magenta-TV still. Offenbar ist ein unterirdisches Hauptkabel in der Weidestraße defekt. Die Telekom hofft, den Fehler nach der nun erfolgten Lokalisierung schnell beseitigen zu können.