Benno Hilwerling von der KielRegion stellte im Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung in Plön die Nutzungs- und Auslastungsdaten des ersten Jahres vor. Foto: oha up-down up-down Ein Jahr Fahrrad-Verleihsystem in Plön Schwerer Start für die „Sprottenflotte“ in der Kreisstadt Plön Von Michael Kuhr | 27.10.2022, 15:50 Uhr

Das Fahrrad-Verleihsystem der Kiel-Region, die „Sprottenflotte“, gibt es in Plön jetzt schon über ein Jahr. Doch die Nutzung könnte besser sein. In Plön sind an sechs Stationen 30 Fahrräder verfügbar. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass das System erst in drei Jahren zieht.