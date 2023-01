Hier wird es in Sandkaten im Januar im Zuge der B76 zu Behinderungen kommen. Foto: oha up-down up-down Pumpwerk in Sandkaten wird erneuert Bauarbeiten behindern im Januar den Verkehr auf der B76 vor Plön Von Michael Kuhr | 02.01.2023, 07:05 Uhr

Für vier Wochen wird es im Januar 2023 eng auf der Bundesstraße 76. Das Abwasser-Pumpwerk in Sandkaten wird vom Zweckverband Ostholstein erneuert. Der Straßenverkehr wird in dieser Zeit einspurig auf der B76 an der Baustelle vorbeigeführt.