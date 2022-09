Die Stadt Plön geht in diesem Jahr die Aktion „Einheitsbuddeln“ einmal anders an. In Ermangelung öffentlicher Flächen ist private Initiative der Einwohner gefragt, auf dem eigenen Grundstück Bäume zu pflanzen. Einen Baum setzte die Verwaltung zum Auftakt oberhalb der Badestelle am Trammer See, um den Bestand an Obstbäumen zu ergänzen.

Foto: Orly Röhlk