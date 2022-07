Die Polizei in Kiel und Schwentinental sucht nach Zeugen einer Schlägerei, bei der einem 17-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe ins Gesicht geschossen wurde. FOTO: IMAGO/Fotostand / Gelhot (Symboltoto) up-down up-down Kripo sucht Zeugen in Schwentinental Erst ein Schuss ins Gesicht und danach Flucht in die Diskothek Von Michael Kuhr | 18.07.2022, 16:03 Uhr

Die Polizei sucht nach Zeugen: Ein bisher unbekannter Täter hatte in der Nacht zu Sonntag in der Dieselstraße in Schwentinental einem 17-Jährigen mit einer Schreckschusspistole ins Gesicht geschossen. Nach seiner Tag war er in Richtung Diskothek „Atrium“ geflüchtet.