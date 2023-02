Wegen Personalmangels werden derzeit keine Geburtstermine in der Klinik des Kreises Plön in Preetz vergeben. Foto: Jörg Wilhelmy up-down up-down Überraschender Besuch im Kreistag Plön Drängende Fragen zur Zukunft der Geburtsstation in der Klinik Preetz Von Jörg Wilhelmy | 03.02.2023, 13:32 Uhr

Einigkeit ist im Plöner Kreistag keine Selbstverständlichkeit. Zu weit liegen die politischen Interessen der acht Parteien und zwei fraktionslosen Abgeordneten oft auseinander. Deshalb werden Mehrheits-Beschlüssen oft nur „in Kooperationen“ geschlossen. Nicht so allerdings im Kreistag am Donnerstag in gleich mehreren Punkten.