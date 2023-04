In der Johanniter-Kita Plön gilt die Digitalisierung als Teil frühkindlicher Pädagogik. Darüber freuen sich (von links) Erzieher Christoph Feuereisel, Kita-Fachberaterin Monika Schröder und Kita-Leiterin Nicole Priester. Foto: JUH/hfr up-down up-down Johanniter-Kita in Plön ist smart Die Digitalisierung macht schon vor kleinen Kindern nicht mehr Halt Von oha | 26.04.2023, 17:00 Uhr

Das Familienministerium Schleswig-Holstein hat 17 schleswig-holsteinische Kindertageseinrichtungen mit der Qualifizierung „Smarte Kita“ ausgezeichnet, darunter die Johanniter-Kita Am Trammer See in Plön. Das Projekt wird im Anschluss aktuell mit einer Konsultationswerkstatt fortgeführt.