Pflanzten im Schnee den ersten Baum der Ausgleichsfläche: (von rechts) Landeigentümer Dr. Hans-Friedrich Finck, Projektbeleiter Mathias Voß von den Stadtwerken Eutin, Lars Schütte-Felsche von der Bezirksförsterei, Landwirt Jan-Henning Wülfken, Sascha Clasen als amtierender Eutiner Bürgermeister und Stadtwerke Eutin-Geschäftsführer Marc Mißling. Foto: Michael Kuhr up-down up-down In Liensfeld in der Gemeinde Bosau Stadtwerke Eutin bauen ihren eigenen Klimawald mit 30.000 Bäumen Von Michael Kuhr | 15.12.2022, 16:55 Uhr

Wenn in der Landschaft eine Fläche durch – zum Beispiel – eine Windkraftanlage „versiegelt“ wird, dann muss der Bauherr an anderer Stelle einen Ausgleich dafür schaffen. Die Stadtwerke Eutin (SWE) schaffen so eine Ausgleichsfläche in der Nähe von Liensfeld. Für die bevorstehende Anpflanzung eines „SWE-Klimawaldes“ stehen knapp sechs Hektar zur Verfügung.