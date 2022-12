Freude in der Kämmerei der Stadt Plön. Das Land Schleswig-Holstein überweist einen Fehlbetrag von 1,28 Millionen Euro. Symbolfoto: Steinach up-down up-down Die Wende im Plöner Haushalt Stadt Plön freut sich erstmals auf einen Überschuss von 433.800 Euro Von Michael Kuhr | 15.12.2022, 18:06 Uhr

So ein schönes Ergebnis im Haushalt der Stadt hatte Nikolas Titze in seinen bisher 25 Jahren als Stadtkämmerer in Plön bisher noch nicht vorliegen: erstmals macht die Stadt, für die „rote Zahlen“ der Alltag sind, einen Überschuss. Doch das Geld ist auch gleich wieder weg.