Die Polizei sucht nach Zeugen Täter mit Sturmmaske raubt eine 54-jährige Frau in Preetz aus Von Michael Kuhr | 17.11.2022, 11:30 Uhr

Mittwochmorgen wurde in Preetz eine 54-jährige Frau ausgeraubt. Die Tat fand vor und in einer Wohnung in der Wakendorfer Straße statt. Die Kriminalpolizei Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.