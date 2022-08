Matthias Stürwohldt (rechts) und Achim Schnoor treten auf dem Museumsvorplatz auf. Foto: oha up-down up-down Musik, Theater und Kleinkunst Das erwartet die Besucher bei der Plöner Kulturnacht in der Innenstadt Von Claudia Resthöft | 31.08.2022, 13:28 Uhr

Kleinkünstler und große Artisten, mitreißende Musik und nachdenkliche Poetik – all das steht am Freitag, 2. September, auf dem Programm der 20. Plöner Kulturnacht in der Innenstadt. An fast 20 Stationen können die Besucher ein vielfältiges Angebot erleben.