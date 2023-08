Schützenfest in der Gemeinde Grebin Das Dorf Grebin erstrahlt am Wochenende in Farben grün-weiß Von oha | 24.08.2023, 13:32 Uhr Der Schützenkönig Joachim „de Käsmooker“ Burgemeister und die Schützenkönigin Jutta Prey bekommen am bevorstehenden Wochenende ihre Nachfolger. Foto: Karl Schuch/hfr up-down up-down

Das Ende der Amtszeit des amtierenden Königspaares Joachim „de Käsmooker“ Burgemeister und Jutta Prey steht am kommenden Wochenende bevor. In Grebin wird Schützenfest gefeiert. Höhepunkt sind die Wettkämpfe am Samstag (26. August).