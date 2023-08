Zwei Menschen ist in diesen Tagen im Kreis Plön durch couragiertes Eingreifen anderer Menschen das Leben gerettet worden. Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot up-down up-down Herzdruckmassage nach Zusammenbruch Lütjenburg: Couragierter Jugendlicher rettet 60-Jährigem das Leben Von Michael Kuhr | 02.08.2023, 12:19 Uhr

Gleich zwei medizinische Notfälle im Kreis Plön wurden in dieser Woche durch couragiertes Handeln entschärft. Die eingesetzten Rettungskräfte bestätigten, dass dadurch Menschenleben gerettet wurden – so passiert in Heikendorf und Lütjenburg.