Lateinamerikanischer Jazz und südamerikanische Lieder stehen am Sonntag, 7. August, an Grebiner Mühle auf dem Programm. FOTO: oha up-down up-down Classical-Beat-Festival am 7. August Lateinamerikanischer Jazz und südamerikanische Lieder an der Grebiner Mühle Von Michael Kuhr | 03.08.2022, 15:21 Uhr

„Die kulturelle Vielfalt an der Grebiner Mühle als Angebot für unsere Gemeinde, ist von großer Bedeutung für die Bekanntheit unseres Ortes,“ sagte Bürgermeister Karl Schuch mit Blick auf das bevorstehende Classical-Beat-Festival am Sonntag, den 7. August, ab 17:30 Uhr an der Alten Mühle Grebin.