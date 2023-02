Der neu gewählte Vorstand der Grebiner Ortswehr mit (von links) Grebins Bürgermeister Karl Schuch mit dem neuen Gruppenführer Michael Kahl, Alt-Wehrführer Kurt Scharmukschnis, seinem Nachfolger Carsten Wulff, dem stellvertretenden Kreiswehrführer Olaf Meier-Lürsdorf, dem stellvertretenden Gruppenführer Philipp Wulff und der stellvertretende Ortswehrführer Lars Feyerabend. Foto: oha up-down up-down Nachfolger für Kurt Scharmukschnis Christian Wulff neuer Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Grebin Von Michael Kuhr | 03.02.2023, 14:49 Uhr

Grebins Ortswehrführer Kurt Scharmukschnis ist mit dem Feuerwehrehrenkreuz in Gold in den Feuerwehr-Ruhestand getreten. Er macht Carsten Wulff Platz, der von den Mitgliedern in geheimer Wahl zum neuen Chef der Freiwilligen Feuerwehr Grebin gewählt wurde.