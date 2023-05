Die Bösdorfer Gemeindevertretung setzt sich neu zusammen. Nach dem Wahlsieg der CDU könnte Georg Biss vom Friedrichshof in Dodau neuer Bürgermeister der Gemeinde Bösdorf werden. Vorgänger Engelbert Unterhalt hört auf. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Trotz Zugewinnen von 3,9 Prozent CDU verpasst nur knapp die absolute Mehrheit in Bösdorf Von Michael Kuhr | 14.05.2023, 21:16 Uhr

Die CDU bleibt auch in der Gemeinde Bösdorf die stärkste Fraktion in der Gemeindevertretung. Die Fraktion um Henning Biss machte 3,9 Prozent der Stimmen gut, schaffte mit am Ende 47,5 Prozent nicht die absolute Mehrheit. Wer wird nun Bürgermeister?