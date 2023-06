Die 52-jährige Bürgermeisterin Mira Radünzel ist in Plön angekommen und hat in ihren ersten 100 Tagen im Amt Plön von seinen besten Seiten kennengelernt. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Die ersten 100 Tage im Bürgermeisteramt Bürgermeisterin Mira Radünzel in ihrer Wahlheimat Plön angekommen Von Michael Kuhr | 08.06.2023, 06:20 Uhr

So schnell läuft die Zeit: Plöns Bürgermeisterin Mira Radünzel ist heute 100 Tage im Amt und hat in dieser Zeit ihre Wahlheimat nur von den schönsten Seiten kennengelernt. Besonders freut sie sich über die ebenso offene wie herzliche Aufnahme in Plön. Was bisher gelaufen ist.