Das Feuer in Schönberg ist neben einer Brandruine ausgebrochen, die erst vor wenigen Tagen abgerissen wurde. Foto: Daniel Friederichs Brand im Kreis Plön Großfeuer bricht in historischer Räucherei „Schlapkohl" in Schönberg aus Von Daniel Friederichs | 20.06.2023, 10:21 Uhr

Das Feuer brach am Dienstagmorgen um kurz nach 6 Uhr aus. Zahlreiche Feuerwehrleute sind in der Perserau in Schönberg im Kreis Plön im Einsatz. Erst vor wenigen Tagen wurde die danebenliegende Brandruine abgerissen.