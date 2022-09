Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Jungen feststellen. Foto: Friso Gentsch up-down up-down Tötungsdelikt am Vierer See Bösdorf: Vater tötet sechsjährigen Jungen auf Campingplatz Von shz.de | 26.09.2022, 10:18 Uhr

Ein Vater hat am Vierer See in der Gemeinde Bösdorf seinen Sohn mit mehreren Messerstichen getötet. Der Mann alarmierte selbst die Polizei.