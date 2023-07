Wachsame Tiere – das sind die Belgischen Schäferhunde, die auch Malinois genannt werden. Die Gemeinde Bösdorf hat ihre drei Hunde nun kostenlos abgeben können. Foto: oha up-down up-down Bürgermeister Georg Biss erfolgreich Erleichterung in Bösdorf: Neues Zuhause für drei Belgische Schäferhunde Von Michael Kuhr | 14.07.2023, 06:55 Uhr

Was für eine Erleichterung. Die drei Belgischen Schäferhunde, die die Gemeinde Bösdorf in einer Hundepension unterbringen musste, sind vergeben. Darüber freute sich Bürgermeister Georg Biss aus Dodau vor der Gemeindevertretung. Hundefreund Biss ist maßgeblich an dem Erfolg beteiligt.