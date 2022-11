Jon Alstad (Bass, von links), Vegard Ring (Gesang), Gard Rognskog (Schlagzeug) und Bendik Brevik (Gitarre) spielten Songs aus ihrer Musikgeschichte und erzählten darüber. Foto: Orly Röhlk up-down up-down Blues@School begeisterte Schüler in Plön Rockender Blues bestimmt den Unterricht am Gymnasium Schloss Plön Von Orly Röhlk | 17.11.2022, 15:06 Uhr

So macht der Unterricht richtig Spaß! Am Gymnasium Schloss Plön waren am Donnerstag Musiker der norwegischen Band „Maldito“ zu Gast. Dafür sorgte der Verein Baltic Blues mit Helge Nickel aus Eutin. Für eine besondere Überraschung sorgten zwei musikalische Schüler aus Plön.