Die Polizei in Lütjenburg hat am Wochenende einen betrunkenen Randalierer festgesetzt. Symbolfoto: dpa up-down up-down Betrunkener verbringt Nacht in der Zelle 34-Jähriger randaliert in Lütjenburg direkt vor der Polizeistation Von Michael Kuhr | 07.11.2022, 14:36 Uhr

Durch Sachbeschädigungen ist am Wochenende ein 34-jähriger Mann direkt vor der Polizeistation in Lütjenburg aufgefallen. Die Polizeibeamten aus Lütjenburg nahmen den Betrunkenen fest und steckten ihn für eine Nacht in die Zelle.