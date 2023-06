Verleihung der „Goldenen Bootsmannmaatenpfeife“ an die beiden besten Bootsmänner Florian Siedler (27) und Yannik Maiwald (24). Foto: oha up-down up-down „Goldenen Bootsmannmaatenpfeife“ Auszeichnungen an Florian Siedler und Yannik Maiwald verliehen Von oha/mik | 28.06.2023, 15:12 Uhr

Den beiden besten Bootsmännern der Marine 2022 ist die „Goldene Bootsmannmaatenpfeife“ verliehen worden. Dazu fand am Marineehrenmal Laboe ein Festakt statt. Die beiden haben hervorragende Leistungen an der Marineunteroffizierschule in Plön gezeigt.