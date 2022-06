Die Pflegekräfte erhalten ab 1. September 2022 mehr Geld, weil sich ihre Arbeitgeber zur Tariftreue verpflichten müssen. FOTO: Tom Weller Ab 1. September Pflegekräfte erhalten Tarif: Wer die Kosten tragen muss Von Michael Kuhr | 16.06.2022, 18:42 Uhr

Für Arbeitgeber in der Pflege gilt ab 1. September 2022 die Tariftreuepflicht. Wenn sie ihre Pflegekräfte nicht nach Tarif bezahlen, bekommen sie kein Geld mehr aus der Pflegekasse. Die Pflegekräfte freuen sich auf mehr Geld, ihre Arbeitgeber fürchten eine Kostenexplosion in der Pflege und reichen eine Verfassungsklage ein. Wer bleibt am Ende auf den Kosten sitzen?