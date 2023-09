Kein Wohnraum für Flüchtlinge: Amt Großer Plöner See kündigt Überlastungsanzeigen bei Kreisen an Von Michael Kuhr | 29.09.2023, 11:25 Uhr Im Amt Großer Plöner See werden noch in diesem Jahr 15 Flüchtline erwartet. Doch: der Wohnungsmarkt ist leergefegt. Es gibt keinen Wohnraum mehr. Symbolfoto: Stefan Puchner up-down up-down

Die Flüchtlingswelle reißt nicht ab. Das Amt Großer Plöner platzt aus allen Nähten und erwartet in diesem Jahr noch die Zuweisung von 15 Flüchtlingen aus den Kreisen Plön und Ostholstein. Wohnraum ist kaum noch zu finden. Das Amt kündigt bereits eine Überlastungsanzeige an die Kreise an.