Ausstellung in Schillsdorf Das sind die aktuellen Projekte der Aktiv-Region Schwentine-Holsteinische Schweiz Von Marc Dobkowitz | 11.09.2023, 15:53 Uhr Von Bürger-Bus über „Wandel-Coach“ bis „Cobaas“: Eine Vielzahl von Projekten sind aktuelle bei der Aktiv-Region Schwentine-Holsteinische Schweiz am Start. Foto: Marc Dobkowitz up-down up-down

Die Aktiv-Region Schwentine-Holsteinische Schweiz blickt auf eine 20 Jahre lange Geschichte zurück. Bei einem Aktionstag wurden jetzt aktuelle Projekte in Schillsdorf präsentiert – Einblick in Bürger-Bus, „Cobaas“ und Co.