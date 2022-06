Heike Zura (Mitte) ahnte 1988 nicht, dass aus ihrer Tätigkeit an der KVHS eine Festanstellung wird. Sie blieb 34 Jahre. Ihre Nachfolgerin Dr. Christine Künzel (links), Monika Vogt und 50 Gäste verabschiedeten die 65-Jährige in den Ruhestand. FOTO: Orly Röhlk up-down up-down Abschied nach 34 Jahren Heike Zura hat die Kreisvolkshochschule Plön geprägt Von Orly Röhlk | 25.06.2022, 15:00 Uhr

„Danke für die Einladung“, schmunzelte die Hauptperson des Tages, Heike Zura, mit dem ihr eigenen, augenzwinkernden Humor. Etwa 50 Gäste verabschiedeten in der Akademie am See auf dem Koppelsberg die scheidende Geschäftsführerin der Kreisvolkshochschule (KVHS) Plön nach 16 Jahren in dieser Funktion.