Start des 97. Bachfestes in Eutin und Plön Vielfältige musikalische Angebote zum Bachfest in Plön und Eutin Von oha | 19.09.2023, 17:52 Uhr Der Bundesjugendchor singt am Sonntagabend unter der Leitung der Detmolder Chorleitungsprofessorin Anne Kohler in der Plöner Nikolaikirche. Foto: oha up-down up-down

Unter der künstlerischen Leitung der beiden Organisten Antje Wissemann (Eutin) und Henrich Schwerk (Plön) startet am Donnerstag (21. September) das 97. Bachfest der „Neuen Bachgesellschaft e. V.“, das in diesem Jahr in Eutin und Plön ausgetragen wird.