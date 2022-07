In der Plöner Fußgängerzone klickten am Dienstagabend die Handschellen FOTO: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt (Symbolfoto) up-down up-down In der Plöner Fußgängerzone 42-Jähriger pöbelt Kellner an, wirft mit Dose nach Passanten und pinkelt gegen die Hauswand Von Michael Kuhr | 20.07.2022, 15:47 Uhr

Der war alkoholisiert und randalierte in der Plöner Fußgängerzone: ein 42-jähriger Mann aus Freiberg in Sachsen war am Dienstagabend eine volle Getränkedose auf einen Passanten und leistete erheblichen Widerstand, als Polizeibeamte ihn ins Gewahrsam mitnehmen wollen.