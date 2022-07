Es ist ein Riesenspaß für Kinder und Erwachsene, wenn der Schwentineplatz mit Kreide bemalt werden darf. FOTO: Orly Röhlk up-down up-down Kreidefestival am Samstag in Plön Der Schwentineplatz darf ordentlich mit bunter Kreide bemalt werden Von Michael Kuhr | 13.07.2022, 15:30 Uhr

„Ran an die Kreide“ heißt es am Samstag, 16. Juli, in Plön. Zwischen 11 und 15 Uhr hat die Tourist Info Großer Plöner See ein neues Kreidefestival organisiert. Auf Kinder bis zum 14. Lebensjahr warten Preise für die besten Kreidemalereien. Es wird zudem ein buntes Programm angeboten.