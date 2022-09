Einen Ermittlungserfolg verbucht die Bundespolizei in Puttgarden mit der Verhaftung eines Gesuchten. Foto: Hagen Wohlfahrt up-down up-down 36-Jähriger Reisender hatte Geldstrafe nicht gezahlt Vom Fährbahnhof in Puttgarden gleich ins Gefängnis Von Michael Kuhr | 21.09.2022, 14:08 Uhr

Ein 36-jähriger Afghane ist am Dienstag am Fährbahnhof Puttgarden festgenommen worden. Er hatte offenbar eine hohe Geldstrafe nicht bezahlt und muss sie nun alternativ in 297 Tagen in einem Gefängnis absitzen.