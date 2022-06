Ein 34-jähriger Ladendieb wurde in Heikendorf festgenommen. Weil ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn vorlag, kam er sofort ins Gefängnis. FOTO: IMAGO/Michael Bihlmayer (Symbolfoto) 34-Jähriger klaute Kaffee für 250 Euro Nach dem Ladendiebstahl in Heikendorf sofort ins Gefängnis Von Michael Kuhr | 21.06.2022, 11:21 Uhr

In Heikendorf ist am Sonntag ein 34-jähriger Mann nach einem gewerbsmäßigem Ladendiebstahl festgenommen worden. Wie Polizeisprecherin Eva Rechtien mitteilte, hatte der Mann in einem Supermarkt Kaffee im Wert von 250 Euro gestohlen. Sein Pech: Es lag ein Untersuchungshaftbefehl vor, der vollstreckt wurde. Jetzt sitzt der Ladendieb sogar im Knast.