Gegen Baum gefahren 33-jähriger Autofahrer bei Unfall in Schönberg lebensgefährlich verletzt Von oha | 11.04.2023, 11:04 Uhr

Ein 33-jähriger Mann ist am Montagabend mit seinem Mitsubishi mitten in Schönberg verunfallt. Nach Polizeiangaben wurde der Mann sogar lebensgefährlich verletzt. Er kam sofort in eine Kieler Klinik.