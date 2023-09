Von Traktor erfasst Tödlicher Unfall in Lebrade: 20-Jährige mit Motorrad verunglückt Von Jan Melchior Bonacker | 14.09.2023, 15:38 Uhr Die Polizei sperrte die Kreisstraße 25 in Lebrade im Kreis Plön für drei Stunden. Foto: Imago/Fotostand/Gelhot up-down up-down

Auf der Kreisstraße 25 in Lebrade wurde eine Motorradfahrerin von einem Traktor erfasst. Sie starb noch am Unfallort. Was die Polizei zur Unfallursache sagt.