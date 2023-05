Kaufpreise für Neubauten sind längst aus den Fugen geraten und Mieten steigen enorm an. Foto: oha up-down up-down IG Bau fordert einen „Booster für den Neubau“ 1268 neue Wohnungen in Ostholstein und Plön gebaut Von oha/mik | 31.05.2023, 10:45 Uhr

In den Kreisen Plön (516) und Ostholstein (752) wurden im vergangenen Jahr zusammen 1268 Wohnungen gebaut. Darunter in Plön 243 und Ostholstein 256 in Ein- und Zweifamilienhäuser. Für 2023 warnt der IG BAU-Bezirksvorsitzende Arno Carstensen jedoch vor einem Abwärtstrend. Warum?