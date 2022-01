Stormarner Familienzentren : Kostenlose Vortragsreihe für Eltern und Fachpersonal fortgesetzt

Auch im dritten Corona-Jahr bieten die Stormarner Familienzentren zahlreiche Veranstaltungen an – wenngleich meist auf digitaler Basis.

17. Januar 2022, 14:49 Uhr

Auch im neuen Jahr läuft die immer bekannter werdende Vortragsreihe der Stormarner Familienzentren für Eltern und pädagogisches Fachpersonal zu Erziehungsthemen weiter. Die meisten Vorträge werden wieder online gehalten, was nicht nur in Pandemiezeiten eine Menge Vorteile mit sich bringt.

Gestartet wird die Reihe am Mittwoch, 19. Januar, mit einem Beitrag der Diplom-Psychologin Bärbel Suckow, der den Titel „Rund um die Schulreife“ trägt. Was heißt das konkret und welche Fähigkeiten des Kindes gehören dazu? Diese und weitere Fragen sollen an diesem Abend ab 19 Uhr geklärt werden. Zum kostenfreien Online-Vortrag kann man sich per Mail familienzentrum@kirche-bargteheide.de die Zugangsdaten holen.

Folgen der Coronakrise für Kinder

Am Dienstag, 25. Januar, wird das Kooperationsangebot der Stormarner Familienzentren, das vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein gefördert wird, mit dem Online-Vortrag „Was brauchen Kinder in dieser Zeit? – Folgen der Coronakrise“ fortgesetzt.

Ab 19 Uhr gibt es nach einer Informationsphase über beobachtete Auswirkungen der Pandemie auf Kinder einen Austausch zwischen Eltern und Pädagogen mit der Diplom-Psychologin Renate Krey und der Diplom-Pädagogin Susanne Manavi vom Stormarner Präventionsprojekt „Beherzt“. Die kostenfreien Zugangsdaten versendet das Familienzentrum Großhansdorf unter famz-grosshansdorf@awo-stormarn.de nur am 24. Januar.

Im Februar sind zwei Vorträge für Eltern geplant, die live vor Ort stattfinden sollen, wenn die Pandemie-Kontaktbeschränkungen es zulassen, bzw. werden dann gemäß der aktuellen Corona-Verordnung durchgeführt. Am Donnerstag, 10. Februar, ist ab 19.30 Uhr der Vortrag „Neustart – trotz Ungewissheit mit Freude in den Familienalltag“ im Bürgerhaus Barsbüttel geplant.

Geschwisterrivalität in der Familie

Anmeldungen nimmt das Familienzentrum Siek-Barsbüttel per Mail unter familienzentrumfasiba@t-online.de entgegen. Aktuelle Infos sind auf der Homepage www.familienzentrum-fasiba.de zu finden. Ein weiterer Vortrag behandelt das Thema „Geschwisterrivalität – Stress für die ganze Familie“ und findet am Dienstag, 22. Februar, ab 19 Uhr in der Trittauer Wassermühle statt. Hierzu erhalten Interessierte aktuelle Infos auf der Homepage des Familienzentrums Trittau und können sich per Mail unter familienzentrum-trittau@svs-stormarn.de anmelden.

„Schlaf, Kindchen, schlaf...“

Auch im März werden Eltern und Pädagogen im Kreis zwei Vorträge online per Videokonferenz angeboten. Am Donnerstag, 3. März, geht es um „Klare Eltern – glückliche Kinder – von Erziehung zu Beziehung“ und am Donnerstag, 10. März, um den frühkindlichen Schlaf nach dem Motto „Schlaf, Kindchen, schlaf…“. Die Zugangsdaten zum ersten Vortrag sind unter familienzentrum@kirche-bargteheide.de und zum zweiten Beitrag unter familienzentrum@kirche-oldesloe.de erhältlich.