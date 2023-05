Die beiden Motorradfahrer kamen in Kieler Krankenhäuser Symbolfoto: IMAGO/Foto: Frank Sorge up-down up-down Laut Polizei keine Lebensgefahr Zwei Unfälle am Donnerstag in Kiel: Motorradfahrer verletzen sich schwer Von shz.de | 26.05.2023, 11:03 Uhr

Am Donnerstag kam es in Kiel an unterschiedlichen Orten innerhalb von einer Stunde zu zwei Motorradunfällen.