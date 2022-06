Hatte viel zu erzählen: Der ehemalige Pannenhelfer Wolfgang Schäfer vertieft im Gespräch mit Petra und Matthias Steidtmann aus Kiel. FOTO: ADAC Schleswig-Holstein e.V. up-down up-down Welttag des Käfers mit dem ADAC Oldtimer aus Kiel ADAC-Pannenhelfer Wolfgang Schäfer hatte einiges zu erzählen Von Michael Kuhr | 24.06.2022, 16:45 Uhr

Im September wird Wolfgang Schäfer 85, doch keiner der Besucher, die am Welttag des Käfers in die ADAC Geschäftsstelle kamen und an dem vor der Tür auffällig postierten Käfer von 1959 im ADAC Straßenwacht-Look vorbeimussten, hätte ihm sein Alter geglaubt.