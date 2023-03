Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Geld und mindestens 500 Euro für die Klinik-Angestellten. Foto: Axel Heimken up-down up-down Bundesweite Verdi-Aktion Warnstreiks im Gesundheitswesen: Auch Kiel und Hamburg betroffen Von dpa | 15.03.2023, 08:54 Uhr

Im Beschäftigte im Städtischen Krankenhaus in Kiel haben am Mittwoch die Arbeit niedergelegt. Im Hamburg geht der Warnstreik in Tag zwei. Notdienste sind eingerichtet.