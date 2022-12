Die Vermisste ist wieder da. Foto: Jens Büttner up-down up-down Im Kreis Plön Vermisste 70-Jährige aus Kiel-Gaarden-Süd wurde unterkühlt aufgefunden Von shz.de | 11.12.2022, 12:15 Uhr | Update vor 24 Min.

Die Frau hatte am Samstagmorgen ihr Haus verlassen. Seitdem fehlte von der 70-Jährigen jede Spur. Am Nachmittag wurde sie gefunden und in ein Krankenhaus gebracht.