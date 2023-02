Polizisten wollten am Sonntag einen 32-jährigen Autofahrer in Kiel kontrollieren – doch der Mann flüchtete vor den Beamten. Symbolfoto: IMAGO/Thomas Bartilla up-down up-down Ohne Führerschein in Kiel Bis zu 170 Stundenkilometer: 32-Jähriger flieht auf B76 vor der Polizei Von shz.de | 20.02.2023, 11:58 Uhr

Am Sonntagnachmittag wollte sich ein 32-jähriger Autofahrer einer Polizeikontrolle entziehen. In rasantem Tempo floh er über die B76 in Richtung Gaarden und brachte dabei andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Die Polizei sucht Zeugen.