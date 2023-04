Die Polizei kam dem Flüchtigen aus Kiel problemlos auf die Spur, denn er hatte das Nummernschild verloren. Symbolfoto: Imago Images/Fotostand/K. Schmitt up-down up-down Unfall auf Wellseedamm Betrunkener Fahrer rammt Ampel in Kiel und flüchtet nach Hause Von shz.de | 03.04.2023, 10:11 Uhr

Der 53-Jährige verlor ein Nummernschild am Unfallort. Wenig später trafen Beamte ihn in seiner Wohnung an – stark betrunken.