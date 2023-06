Der Erstanlauf der „MSC Euribia“ in Kiel. Foto: Markus Scholz up-down up-down Kreuzfahrtriese auf Europatour Umweltfreundliches LNG-Kreuzfahrtschiff „Euribia“ legt in Kiel an Von dpa | 10.06.2023, 10:56 Uhr

Der neue Kreuzfahrtriese wurde in Frankreich gebaut, in Dänemark getauft und sorgt nun in Kiel für Aufmerksamkeit: Dank LNG soll das Schiff „Euribia“ trotz seiner Größe besonders umweltfreundlich sein.